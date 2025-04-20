Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı öncesi ağır yaralı: Başakşehir'den üst üste 4. galibiyet!
Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi konuk etti
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı.
Karşılaşmada ilk golü, 9. dakikada Gaziantep FK'den David Okereke kaydetti.
Başakşehir'de Krzysztof Piatek, 42. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarı bitmeden 45+4. dakikada ise Başakşehir, Ivan Brnic'in golüyle 2-1 öne geçti.
İKİ TAKIM DA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, Başakşehir'in golcüsü Piatek, rakibine yaptığı müdahale sonrası 88. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.
90+7. dakikada ise Gaziantep FK'de Kacper Kozlowski üst üste gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kazanan Başakşehir, puanını 48'e yükseltti ve 6. sıraya yerleşti. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.
FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALILAR
Öte yandan Süper Lig'de Başakşehir deplasmanına çıkan Gaziantep FK'ye Fenerbahçe maçı öncesi 3 kötü haber birden geldi.
Maçın 53. dakikasında kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, gelecek hafta konuk edecekleri Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında olamayacak.
Ayrıca Gaziantep FK'de 55. dakikada sarı kart gören David Okereke ve 90+7. dakikada üst üste iki sarı kart sonrası kırmızı kart gören Kacper Kozlowski de cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
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