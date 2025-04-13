Eski hakemler Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi: Gol iptali doğru mu?

MUÇİ'YE YAPILAN HAREKET DOĞRU MU?

"2. dakikada Muçi'nin ceza sahasına girerken yerde kaldığı pozisyonda karar doğru mu?"

Deniz Çoban: "Burada ben faulü gerektirecek bir hamle görmedim, kolay bıraktığını düşünüyorum ve hakemi haklı buluyorum. Ofsayt şüphesi var ama açılar yeterli değil."

Bahattin Duran: "Yardımcı hakemler sahaya yüzleri tam olarak dönük bir şekilde ve yan yan giderlerse bu pozisyonları çok rahat görürler. Yardımcı hakemin yeri doğru gözüküyor, Beşiktaşlı oyuncu önde gibi görünüyor. Faul olduğunu net göremedim, devam kararına saygı duyuyorum. Teması görüp, kendisini bırakmış gibi geldi bana."

Bülent Yıldırım: "Top ikisinin de arkasına atılmış. Burada açık ve bariz ihlal görmedik. O yüzden maç görevlilerinin sahadaki kararlarına saygılıyız."