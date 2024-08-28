Başakşehir, iki golle turu geçmesini bildi!

Yayınlanma: 28.08.2024 - 21:03

Güncelleme: 28.08.2024 - 21:03

UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Başakşehir, sahasında St. Patrick's'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı temsilcimiz 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren gollleri 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82. dakikada Olivier Kemen attı.

St. Patrick's'te Aaron Bolger, 81. dakikada kırmızı kart gördü.

İlk maçta rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Başakşehir, bu sonucun ardından tur atladı. İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak lig formatında mücadele etme hakkı kazandı.

Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.