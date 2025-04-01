Başakşehir, iki hafta sonra kazandı!

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Başakşehir, Eyüpspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Başakşehir, ligde iki hafta sonra kazandı.

Başakşehir, iki hafta sonra kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 00:06

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Eyüpspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Başakşehir oldu.

Başakşehir, 22. dakikada Ivan Brnic'in golüyle 1-0 öne geçti. Eyüpspor, bu gole 26. dakikada Prince Ampem ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Başakşehir, 74. dakikada Olivier Kemen'in attığı golle 2-1 öne geçti. Çağdaş Atan'ın ekibinde Yusuf Sarı, 85. dakikada attığı golle maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde iki hafta sonra kazandı ve 39 puana yükseldi. Eyüpspor ise 44 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Eyüpspor, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Başakşehir #eyüpspor #Trendyol Süper Lig
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