Başakşehir, kupada zorlanmadı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:45

Güncelleme: 04.02.2025 - 17:45

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Başakşehir, sahasında 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, 4 ve 25. dakikalarda Joao Figueiredo'nun golleriyle 2-0'ı buldu. Çorum FK, 39. dakikada Mustafa Emre Yalçınkaya'nın attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Başakşehir, 49. dakikada Hamza Güreler'in attığı golle skoru 3-1'e getirdi. İstanbul ekibinde 90+2'de sahneye çıkan Figueiredo maçın skorunu 4-1 olarak belirledi. Figueiredo, son golüyle birlikte karşılaşmayı hat-trickle tamamladı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, kupada iki hafta sonunda 4 puana ulaştı. Çorum FK, iki hafta sonunda puan alamadı.

Başakşehir, kupanın bir sonraki maçında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çorum FK, sahasında Boluspor ile oynayacak.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, hafta sonunda Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çorum FK, 1. Lig'de hafta sonunda Sakaryaspor deplasmanına gidecek.

*Çorum FK, Başakşehir karşısına U19 takımıyla çıktı. Çorum, kupada ilk hafta oynadığı Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada kupa maçlarına U19 takımıyla çıkacağını açıklamıştı.