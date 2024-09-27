Başakşehir Sivas'ta Joao Figueiredo ile güldü!

Yayınlanma: 27.09.2024 - 22:12

Güncelleme: 27.09.2024 - 22:12

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43 ve 49. dakikalarda Joao Figueiredo kaydetti. Sivasspor'un tek golü 82. dakikada Queensy Menig'ten geldi. Figueiredo'nun 43. dakikada kaydettiği ilk gol, yaklaşık 4 dakikalık incelemenin ardından geçerli sayıldı.

Sivasspor, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz için karşılaşmaya siyah formayla çıktı. Tribünlerde ise 'Şeyda'lar Yılmaz' pankartı açıldı. Karşılaşmaya her iki takım, 'Şehadetin Kutlu Olsun Şehidim Şeyda Yılmaz' pankartıyla çıktı.

Bu arada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabakayı protokol tribününden takip etti. Ligde 4. galibiyetini alan Başakşehir, Samsunspor mağlubiyeti sonrası moral buldu.

Konyaspor deplasmanından beraberlikle dönen Sivasspor ise galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.

Başakşehir bu sonuçla puanını 13 yaptı. Sivasspor ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Kayserispor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.