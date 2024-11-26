Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Berkay Özcan kadro dışı"
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Berkay Özcan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in önemli orta saha oyuncularından Berkay Özcan'ın kadro dışı kaldığı açıklandı.
Teknik direktör Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kazanıp, devre arasına kadar olan hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncularla yaptığımız toplantıda, iki tane hedef koyduk. Birincisi Avrupa'da ilk 24'te olmak ve play-off'a kalmak ikincisi de ilk 4'ten fazla uzaklaşmamak. Bu ikisini gerçekleştirmek için önümüzde 9 maç var. Yarın oyuncularıma çok güveniyorum. Bazı kararlar da aldık. Oyuncularımı iyi görüyorum. Maçın saatini heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi.
Atan, "Bazı kararlar aldık" sözlerinin ardından basın mensuplarından bu kararların ne olduğuna yönelik cevabında, "Öncelikle çok bu konuyu buraya taşımak istemiyordum. Berkay Özcan bizimle birlikte olmayacak artık. Bu benim isteğim ve yönetimle yaptığımız toplantıdan sonra ortak aldığımız bir karar." ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki Berkay Özcan, bu sezon Başakşehir'de 20 maçta görev yağarken, 12 karşılaşmaya ilk 11 başladı.
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