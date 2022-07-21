Başakşehir, turu İsrail'e bıraktı!

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme ilk maçında Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 22:43
Başakşehir, turu İsrail'e bıraktı!
Abone Ol google-news

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme ilk maçında Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

İsrail ekibi Maccabi Netanya, maçın henüz ikinci dakikasında Gil Itzhak'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşma uzun süre bu skorla devam edereken Başakşehir'in golü Patryk Szysz'den geldi. Karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna dahil olan Başakşehir'in yeni transferi Szysz, 81. dakikada skora dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Temmuz'da İsrail'de oynanacak.


Maccabi Netanya Başakşehir Medipol Başakşehir uefa avrupa konferans ligi
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler