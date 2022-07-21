Başakşehir, turu İsrail'e bıraktı!
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme ilk maçında Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme ilk maçında Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
İsrail ekibi Maccabi Netanya, maçın henüz ikinci dakikasında Gil Itzhak'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Karşılaşma uzun süre bu skorla devam edereken Başakşehir'in golü Patryk Szysz'den geldi. Karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna dahil olan Başakşehir'in yeni transferi Szysz, 81. dakikada skora dengeyi getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Temmuz'da İsrail'de oynanacak.
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