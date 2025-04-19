Başakşehir, üst üste 4. galibiyet peşinde
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 45 puanla 6. sırada girdi.
Son 3 haftada rakiplerine üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, galibiyet serisini 4 maça çıkararak çıkışını sürdürmeye çalışacak.
RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 11 maçın biri hükmen galibiyet olmak üzere 6'sını turuncu-lacivertli takım, 4'ünü Gaziantep temsilcisi kazandı. Bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
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