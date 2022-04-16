Başakşehir ve Altay puanları paylaşdı!
Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Başakşehir, deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Konuk ekibin golü 40. dakikada Trezeguet gelirken, Altay'a beraberliği 89. dakikada Ceyhun Gülselam getirdi.
Konuk ekip bu sonuçla 2 maç sonra puan kaybederken, Altay oynadığı son 4 maçtan da galibiyet çıkaramadı.
Başakşehir bu sonucun ardından puanını 56'ya çıkardı. Altay ise puanını 30 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Hatayspor'u konuk edecek. Altay ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
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