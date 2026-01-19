Son Dakika... Hastane skandalı yaşanmıştı: Mehmet Murat Çalık yeniden cezaevine götürülüyor

İBB soruşturmasından tutuklanan ve İzmir'e sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Çalık, bugün sabah saatlerinde ring aracı ve eskortlarla İzmir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Süreci takip eden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bir hastanın hastanesini, doktorunu seçme hakkı vardır. Tedavisini görmek istemesi, kontrol edilmek istemesi, dikişleri aldırmak istemesi, kendi doktoruna gözükmek istemesi kadar doğal ne olabilir?" ifadeleri ile Çalık'ın İzmir Şehir Hastanesi'ne götürülmesine tepki gösterdi.

X hesabından yaptığı açıklamada Akdoğan, "Olacak şey değil… Tüm başvurulara ve resmi dilekçemize rağmen Mehmet Murat ÇALIK şu sıralarda ring aracı ve eskortlarla ameliyat olduğu hastaneye değil, İzmir Şehir Hastanesi’ne götürülüyor" dedi.

📍İzmir Şehir Hastanesi’ndeyiz.



Çalık Başkan İzmir Şehir Hastanesi’nde tedaviyi reddetti.



Çok basit bir isteğimiz var. Dikişlerinin Katip Çelebi Hastanesi'nde alınması ve kontrollerinin orada yapılması.

MURAT ÇALIK TEDAVİYİ REDDETTİ

Kendi doktoru yerine İzmir Şehir Hastanesi'ne götürülen Murat Çalık, burada tedavi olmayı reddetti.

Çalık'ın yeniden cezaevine götürüldüğü öğrenildi.

YENİDEN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Murat Çalık, cezaevi kapısından döndürüldü. Ameliyat olduğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

"BUGÜNÜN BELGESELİ ÇEKİLMELİYDİ"

Çalık'ın annesi Gülümser Çalık'la kameraların karşısında geçen CHP'li milletvekili Umut Akdoğan, yaşananları şöyle anlattı:

"Bugünün bir belgeseli çekilmeliydi. Biz bugünü gördük ama aile haziran ayından beri bugünü yaşıyor. Murat Çalık şahdamarının hemen yanından bir operasyon geçirdi. Ağır bir operasyondu. Bu operasyonu bu hastanede geçirdi. Burası İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İki gece önce ameliyat olduğu bölge su topladı, ödem yaptı. Hastaneye gelmesi gerekti. Ancak bu hastaneye getirilmedi, İzmir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bu memlekette tırnağınız kanasa, bunun neticesinde bir operasyon geçirseniz hangi hastanede bu işlem size yapıldıysa o hastanede size kontrol yapılır. O doktor size 'yaptığım işi bir kontrol edeyim' der. Murat Çalık'a bunu da çok gördüler! Bugünü tüm Türkiye kamuoyunun bilmesini isterim. Bugün bu hastaneye gelmek üzere Mehmet Murat Çalık yola çıkarıldı. Ancak avukatından haber aldım ki bu hastaneye değil şehir hastanesine götürülüyor. Şehir hastanesine gittik, şehir hastanesinde gördüğümüz tablo... Başkanımız bir dilekçe yazmış: 'Ben burada tedavi görmek istemiyorum'. Peki yetmiş mi? Hayır. Oradaki doktorlar 'Bizle alakası yok ki. Hangi doktor ameliyat ettiyse o kontrol etsin'. Daha sonra ben Bakan Yardımcısı ile görüştüm. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel Adalet Bakanı ile temas kurdu. Neticesinde dediler ki 'doğru'. Bu hastanede kontrol edilmesi veya dikişlerinin alınması uygun değildir. Pekala. Nereye gidecek? Buraya gelecek. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne. Arkadaşlar bu sefer de Şehir Hastanesi'nden çıktık. Zannediyoruz ki Katip Çelebi'ye geleceğiz. Arabaları takip ettik, cezaevi araçlarını takip ettik ve gele gele tekrar Buca'daki cezaevine geldik. Ne olacakmış? Buca Cezaevi'ne gelecekmiş, koğuşuna girecekmiş, savcı yazı yazacakmış, neticesinde buraya sevk edilecekmiş. Arkadaşlar neyse oraya da müdahil olduk ve cezaevinin kapısından döndük buraya geldik. Arkadaşlar, ablalar, akrabalar, annemiz, 4 saate yakın süredir buradayız arkadaşlar.

MAHKUM KOĞUŞUNDA 4 SAAT KALDI

Biz 4 saatte bekleriz, 40 saat de bekleriz, önemli değil. Ama Mehmet Murat Çalık ameliyatlı bir hasta. Peki bu sefer dediler ki 'mahkum koğuşuna alacağız'. Mahkum koğuşunda 4 saat kaldı. Biz hastanenin içinde Murat Başkan hastaneye gelecek diye beklerken bu sefer baktık doktorlar oraya doğru gidiyor. Niye? Savcı kesin talimat vermiş. 'Aman ha bir karede olsa görüntüsü alınmasın' diye. Siz Mehmet Murat Çalık'tan bu kadar korkuyorsanız ne cesaretle bu halde onu hastane hastane gezdiriyorsunuz? Ailesi arkasında, partilileri arkasında milyonlarca vicdanlı insan Mehmet Murat Çalık'ın arkasında. O bir kare görüntü ortaya çıkacak da o bir kare görüntüde vicdanlar tekrar ayağa kalkacak diye korkuyorsunuz. Bunu biliyoruz. Ha hastanedeki doktorlara diyecek bir sözümüz yok. Ama arkadaşlar bir şeyler oluyor burada."

CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mahkum koğuşunda dikişleri alınan Çalık, yeniden cezaevine götürüldü.

Hastaneye getirilen Çalık’ın "tedavi ve tetkiklerinin firara karşı muhafazalı muayene odalarında yapıldığı" bildirildi.

NE OLMUŞTU?

14 Ocak tarihinde ameliyat olan ve geçtiğimiz gün ameliyat bölgesinde sıvı birikimi tespit edilen Murat Çalık'ın sağlık durumu endişe yaratıyor.

Açık yara ve enfeksiyon bulguları üzerine pansumanı değiştirilen Çalık'a, pansumanın daha sıkı ve düzenli yapılması gerektiği bildirilmişti.