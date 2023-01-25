Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'nin transferini açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'nin Nice'e transfer olduğunu açıkladı.
Başakşehir, bir süredir gündemde olan transferi resmen açıkladı. İstanbul temsilcisi, Youssouf Ndayishimiye'nin Nice'e transfer olduğunu açıkladı.
Başakşehir'in bu transferden 12 milyon euro bonservis ve bonuslar kazanması bekleniyor.
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa'nın OGC Nice kulübüne transfer olmuştur.
Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Burundili futbolcumuza Fransa'da başarı temennilerinde bulundu.
Youssouf'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
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