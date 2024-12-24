Başakşehir, Yusuf Sarı ile anlaştı!
Başakşehir, Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.
Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon euro maaş teklif etti ve oyuncuyla anlaşma sağladı.
Başakşehir ve Yusuf Sarı, 3.5 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştı. Başakşehir'in transfer döneminin başlamasının ardından Yusuf Sarı'nın transferini resmiyete dökmesi bekleniyor.
Adana Demirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Sarı, bu sezon Akdeniz ekibinde çıktığı 13 maçta 1 asist yaptı.
Etiketler: #adana demirspor #Başakşehir #Yusuf Sarı #transfer
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