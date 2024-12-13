Başakşehir'den Avrupa'da siftah!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 00:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 00:00

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Başakşehir, sahasında Heidenheim ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı temsilcimiz 3-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo ve 68. dakikada Krzysztof Piatek attı. Konuk ekip Heidenheim'in tek golü 61. dakikada Mathias Honsak'tan geldi.

Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Başakşehir, 5 puana yükseldi ve play-off iddiasını sürdürdü. Heidenheim, 9 puanda kaldı.

Başakşehir, ligde hafta sonunda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çağdaş Atan'ın ekibi, Konferans Ligi'nde ise gelecek hafta Cercle Brugge deplasmanına gidecek. Bundesliga'da hafta sonunda sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek Heidenheim, Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında St. Gallen ile evinde karşılaşacak.