Başakşehir'den Emre Belözoğlu açıklaması!
Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Başakşehir Kulübü, teknik direktör Emre Belözoğlu hakkında bir paylaşımda bulundu. İstanbul ekibinin paylaşımında, "Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmayı Giresunspor locasından takip ederken, Belözoğlu'na ait olduğu ifade edilen bir video gündem oldu
Emre Belözoğlu
"FİİLİ SALDIRI"
Medipol Başakşehir Kulübü, Giresunspor maçında teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kullandığı belirtilen küfürlü ifadeler hakkında bir açıklama yaptı.
Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun videosu hakkında, "Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.
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