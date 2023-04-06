Emre Belözoğlu kırmızı kart görme nedenini açıkladı!

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 13:57

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 13:57

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ı 3-2'lik skorla eledikleri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kırmızı kart görme nedenini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak yayıncı kuruluş yorumcusu Uğur Meleke ile mesajlaşan Belözoğlu, atılma nedenini anlattı. Bu sözleri Uğur Meleke canlı yayında açıkladı.

Emre Belözoğlu kırmızı kart için "Figueredo koşarken itildi, kafa üstü düştü. Ben de onun üstüne sinirlendim. 'Havaya girdiniz, her şeye sarı kart gösteriyorsunuz' dedim. Onun üstüne daha kötü şeyler de söyledim. Kırmızı kart gördüm. Hatalıyım." açıklamasını yaptı.

"EMRE BELÖZOĞLU ÖZÜR DİLEDİ"

Öte yandan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer maçın ardından yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu, takımı yalnız bıraktığı için soyunma odasında takımdan özür diledi" ifadelerini kullandı.