Başakşehir'in 16 yaşındaki futbolcusu Efe Arda Koyuncu, Galatasaray maçında 11’de
Medipol Başakşehir’in 16 yaşındaki stoperi Efe Arda Koyuncu, Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Galatasaray maçına 11’de başladı.
Spor Toto Süper Lig’de oynanan Başakşehir - Galatasaray mücadelesine turuncu-lacivertlilerde 16 yaşındaki Efe Arda Koyuncu 11’de başladı.
Bu sezon Başakşehir formasıyla U19 Süper Ligi’nde 10 maçta forma giyen Koyuncu, Teknik Direktör Emre Belözoğlu tarafından 11’de sahaya sürüldü.
Efe Arda Koyuncu, 16 yıl 10 ay ile Başakşehir tarihinde forma giyen en genç isim oldu.
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- Türkiye'ye korkutan rezerv uyarısı
- Erdoğan'dan ümidi kesenlerin oranı iyice artıyor
- Özdağ'dan Soylu'ya: Bir gün karşılaşacağız
- Özdağ'dan Bozdağ'a sert tepki!
- İngiltere, Türkiye'ye gidenleri böyle uyardı!
- Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu!
- Binali Yıldırım'dan 'sessiz istila' itirafı