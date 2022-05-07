Başakşehir'in 16 yaşındaki futbolcusu Efe Arda Koyuncu, Galatasaray maçında 11’de

Medipol Başakşehir’in 16 yaşındaki stoperi Efe Arda Koyuncu, Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Galatasaray maçına 11’de başladı.

İHA
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 20:00
Başakşehir'in 16 yaşındaki futbolcusu Efe Arda Koyuncu, Galatasaray maçında 11’de
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Spor Toto Süper Lig’de oynanan Başakşehir - Galatasaray mücadelesine turuncu-lacivertlilerde 16 yaşındaki Efe Arda Koyuncu 11’de başladı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla U19 Süper Ligi’nde 10 maçta forma giyen Koyuncu, Teknik Direktör Emre Belözoğlu tarafından 11’de sahaya sürüldü.

Efe Arda Koyuncu, 16 yıl 10 ay ile Başakşehir tarihinde forma giyen en genç isim oldu.


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