Başantrenör Ergin Ataman'dan FIBA'ya tepki: 'Basın toplantısını neden bitirdiniz'

07 Eylül 2022 Çarşamba, 13:26

FIBA EuroBasket'te yaşanan skandallar her geçen gün devam ediyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Gürcistan ile karşılaştığı mücadelede 22 saniyelik kısmın oynanmamasının ardından İspanya maçı öncesindeki basın toplantısında da kriz yaşandı.

BASIN TOPLANTISINDA KRİZ

Başantrenör Ergin Ataman ile milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın açıklama yapmak üzere bulunduğu basın toplantısı, FIBA görevlileri tarafından erkenden sonlandırılmak istendi.

Furkan Korkmaz'ın konuşması devam ederken toplantının sonlandırılmak istenmesi üzerine Ataman, "Basın toplantısını neden bitiriyorsunuz" diyerek görevlilere tepki gösterdi.

Ataman, Furkan'a sorulan sorunun cevabının alınmadığına dikkat çekerek görevlileri uyardı.

"HERKESİ TEKRAR SUSTURMAMIZ GEREKİYOR"

Görevlilerle yaşanan tartışmanın ardından kendisine sorulan soruyu yanıtlayan milli basketbolcu, "Gördüğünüz gibi bu tarz şeylere maruz kaldığımız için cevabı bugün verdiğimiz gibi vereceğiz. Vermeye de devam edeceğiz. Bunlar utanç verici şeyler. Olmaması gereken şeyler tabii ki. Ama malesef buna maruz kalıyoruz. Tarih boyunca hep kaldık. Bunlara da en güzel şekilde cevabı verdik. Bundan sonra en iyi basketbolumuzu oynayıp kendimizi daha çok motive edip herkesi tekrar susturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Turnuvanın son 16 turundan itibaren Almanya'nın Berlin şehrinde oynanacağına dikkat çeken Furkan, "Berlin bizim şehrimiz. Oradaki insanlarımızın gelip destekleyeceğinden çok eminiz. Biz de onların desteğini boşa çıkarmayacağız. Çok güzel bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum. Turnuva bizim için daha yeni başlıyor. Herkesin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup liderliği için bugün Gürcistan'ın Tiflis şehrinde TSİ 14:30'da İspanya ile karşılaşacak.