Başarılı hoca Eroğlu Cumhuriyet’e konuştu: ’Gençlerbirliği örnek model’

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktör Hüseyin Eroğlu Süper Lig'deki hedeflerine ilişkin konuştu. Eroğlu, "Gençlerbirliği, Süper Lig'de örnek bir modeldir. Bir ara verildi ama bundan sonraki süreçte amacımız günü kurtarmak değil Gençlerbirliği'nin geleceğini inşa etmek" dedi.

Başkent Ankara'nın köklü kulüplerinden Gençlerbirliği 2021 yılında veda ettiği Süper Lig'e 4 yıllık aranın ardından geri döndü. 2025-2026 sezonunda Trenyol Süper Lig'de mücadele edecek olan başkent ekibinin Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ligdeki hedeflerine ilişkin Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu.

'BAŞKENTİN SÜPER LİG'DE TEMSİLCİSİ OLMALI'

Gençlerbirliği'ndeki görevine "Süper Lig Gençlerbirliği için bir hedef değil, zorunluluktur" mottosuyla başladığını açıklayan Eroğlu, "Başkentin Süper Lig'de temsilcisi olması gerekiyor. Bu hedefe ulaştık. 13'üncü sıradan gelip direkt lige çıkmak önemli bir başarıydı. Süper Lig'in kolay olmadığını biliyoruz. Bizim de hem ekonomik durumumuza göre hem kulübe uyacak tarzda transfer planlarımız var. Süper Lig'deki hedefimiz sportif başarı ve kurumsal yapının gelişmesi... Gençlerbirliği, Süper Lig'de örnek bir modeldir. Bir ara verildi ama bundan sonraki süreçte amacımız günü kurtarmak değil Gençlerbirliği'nin geleceğini inşa etmek" diye konuştu.

'DOĞRU HÜCUMCU BAŞARIDA ÖNEMLİ ROL OYNAR'

Transferin elzem olduğunu amcan kulüpler sarece transferlerle ayakta kalamayacağını vurgulayan Eroğlu, "Önemli olan kalıcı gelirlerin, kurumsal yapının ve akademinin en iyi şekilde ilerlemesi... Biz de A takıma transfer çalışmaları yapıyoruz ama akademimizden de bizlerle olacak oyuncuları belirlemeye başladık. İlk önce iskelet kadroyu oluşturup lige iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Savunma transferlerimizi büyük oranda tamamladık. Şu an ihtiyacımız olan hücuma katkı yapmak çünkü doğru hücumcu başarıda önemli rol oynuyor" dedi.

'ANKARA OLARAK SÜPER LİG'E ÇIKTIK'

Süper Lig'deki İlk 10 hedeflerine ilişkin konuşan Eroğlu, "Gerçekçi ve ligde kalıcı olmamız gerekiyor. Biz sadece Gençlerbirliği olarak değil Ankara olarak Süper Lig'e çıktık. İlk yıldan sonra bu hedef daha da büyüyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

'ONYEKURU 3-4 HAFTAYA TAM KAPASİTEYE ULAŞACAK'

Eroğlu, yeni transfer Henry Onyekuru'ya ilişkin ise "Onyekuru, Gençlerbirliği ve Ankara'yı heyecanlandırdı. Kendisi önemli bir potansiyele ulaşmış, Süper Lig tecrübesi de bulunan bir isim. Fiziksel anlamda tam kapasitesine ulaşması üç dört haftayı bulacak, bu süreyi aşağı çekmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİR HEYECAN VAR'

Eroğlu son olarak şunları söyledi: "En son iç saha maçında 17 bin taraftarımızla oynadık. İlk maçımız da Eryaman'da olacak. Onların desteği bizim için önemli. Kombine satışı, locaların bitmesi... Bir heyecan var. İç saha maçlarındaki atmosfer bize önemli katkı, rakiplere dezavantaj sağlayacak. Taraftarımız sabırlı olsunlar istediğimiz randımanı alınca çıkışa geçeceğiz."

Eroğlu ayrıca TSYD Kupası'ndaki Ankaragücü maçının Süper Lig öncesi son prova niteliğini taşıdığını belirtti.