Basel, Fiorentina'yı uzatmalarda yıktı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçında Basel, konuk olduğu Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Fiorentina ile Basel karşı karşıya geldi.
Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Basel, son dakika golüyle 2-1 kazandı ve deplasmanda avantajlı skoru elde etmeyi başardı.
Mücadelenin 25. dakikasında Cabral ile öne geçen Fiorentina, ilk yarıyı önde tamamladı. 71. dakikada Andy Diouf ile eşitliği sağlayanm İsviçre temsilcisi, 90+2'de Amdouni'nin golüyle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
İki takımı karşı karşıya getirecek finalistin belli olacağı rövanş karşılaşması 18 Mayıs'ta İsviçre'de oynanacak.
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