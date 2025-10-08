Başkan Aksu, paralimpik sporcuların tarihi madalyalarını gazetemize değerlendirdi: Başarı tesadüf değil

Türkiye'yi birçok önemli organizasyonda temsil eden paralimpik sporcularımız, son haftalarda yüzme, atletizm, atıcılık, badminton, goalball gibi branşlarda Avrupa ve dünya rekorları kırarak tarihi başarılara imza attı. Bu büyük çıkış, 2028 Paralimpik Oyunları vizyonuna emin adımlarla ilerlediğimizi gösterdi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Murat Aksu, yakalanan başarının perde arkasını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Aksu, “Türk paralimpik ailemiz son iki haftada aynı anda yüzmede, atıcılıkta, atletizimde, badmintonda ve goalballde Avrupa ve dünya rekorları kırıp madalyalar aldı. Ancak sporcularımız yalnızca madalya kazanmadı; dünyanın en iyi sporcuları arasında kalıcı bir yer edindi. Bu başarı, Türkiye’nin 2028 Paralimpik Oyunları vizyonuna bir adım daha yaklaştığının da göstergesi oldu. Paris 2024 Olimpik Oyunları’nda elde edilen tarihi başarıların bir oyunluk başarılar olmadığını ve her geçen gün üzerine daha fazla koyarak daha iyiye gittiğimizi gösteren bir ayı geride bıraktık” dedi.

‘SİSTEMLİ ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ’

Murat Aksu, “Bu başarılar Türk paralimpik ailemizin artık yalnızca yarışlara katılan değil, madalyalar alan, rekorları belirleyen bir ülke haline geldiğini gösterdi. Elde edilen bu başarılar, Türkiye’nin paralimpik sporlarda geldiği noktayı gözler önüne sererken, yaklaşan büyük organizasyonlar için de umut verdi. Bakanlığımız, federasyonlarımız, komitemiz ve tüm paydaşlarımızın vizyoner yaklaşımı ve sporcuların kararlılığı, uluslararası zaferleri beraberinde getiriyor. Bu başarılar tesadüf değil; sistemli ve disiplinli çalışmanın ürünüdür. Her bir sporcumuzla gurur duyuyor, onları desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.