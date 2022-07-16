Başkan Özbek, Okan Buruk’la transferi masaya yatırdı
Transferde henüz beklenen mevkilere istediği isimleri alamayan Galatasaray’da talip olunan oyuncuların listesi güncellendi.
Sarı-Kırmızılı takımın Avusturya kampını ziyaret eden başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk ile transfer zirvesi gerçekleştirdi.
Buruk’un orta sahaya istediği isimlerin başında gelen Joao Pedro, Gueye, William Carvalho’nun durumu yeniden masaya yatırıldı. Orta sahaya kaliteli 3 futbolcunun alınması için hafta başında transfer görüşmelerine hız verilecek. Transferi düşünülen bazı isimlere ilave olarak belirlenen birkaç yeni futbolcu listeye dahil edildi.
ÖNCE ORTA SAHA
Özbek’in, Sarı-Kırmızılı taraftarlara söz verdiklerini hatırlatıp, takıma en faydalı olacak isimlerin uygun mali şartlarda kadroya katılması adına Erden Timur’a yetki verdiği öğrenildi. Önce orta saha transferi tamamlanacak, ardından forvet başta olmak üzere belirlenen diğer mevkilere oyuncu takviyesi yapılacak.
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