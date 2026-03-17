Başkan Saran’ın ‘2027’ye kadar beraberiz’ sözü seçim ihtimallerini gündeme getirdi: F.Bahçe’de 3 senaryo

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın daha önce sezon sonu seçim olacağını açıklamasına rağmen “2027’ye kadar beraberiz” ifadesi Sarı-Lacivertli camiada tartışılıyor. Resmi olarak olağanüstü seçim takvimi işlemeye başlamadığı için başkan Saran’ın kongre kararından vazgeçme şansı var. Tüzüğe göre olağanüstü seçim yapılsa dahi, olağan seçim her şartta 2027 yazında olacak.

Bu nedenle Saran’ın 1 yılda iki seçim yapma ihtimalini devreden çıkarması muhtemel. Camiada konuşulan diğer senaryo, bu yaz seçimin yapılması, diğer adayların “1.5 yıllığına seçildi, buna saygı duyalım” diyerek bir centilmenlik anlaşmasıyla Sadettin Saran’ın tek aday olmasını sağlaması.

Tartışılan diğer bir ihtimal ise kongrenin yapılması ve Sadettin Saran’ın yanı sıra Barış Öztürk ile Hakan Safi’nin seçimde aday olması. Henüz yol haritasını belirlemeyen Saran’ın bu yaz seçim yapılması halinde yeniden aday olup olmayacağı da belirsizliğini koruyor.

KADIKÖY’DE RAKİBİ GAZİANTEP

F.Bahçe, Süper Lig’in 27. haftasında bugün evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak mücadelede Sarı-Lacivertlilerde sakat Skriniar, Alvarez, Çağlar ve Semedo forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Talisca kadroda olacak. F.Bahçe’de Brown, Kerem, Musaba, Mert Müldür, Guendouzi bugün sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve Beşiktaş derbisinde oynamayacak.

TMOK’TAN ŞEREF BAYRAĞI

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, ülke sporuna önemli katkılar sağlayan kulüplere verilen “Fair Play Altın Şeref Bayrağı”nı düzenlenen törenle Fenerbahçe’ye takdim etti. “Fair Play Altın Şeref Bayrağı”, Olimpiyatlara en fazla sporcu göndermesi, Türk sporuna hizmette altyapıların beslenmesi konusunda önemli katkı vermesi, Fair Play ruhunu doğru yansıtması nedeniyle Fenerbahçe’ye sunuldu.