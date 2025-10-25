Başkan Saran, üyelerden yetki istiyor: F.Bahçe’de kritik gün

Fenerbahçe Kulübü’nde başkanlık seçimiiyle son divan kurulu toplantısına damga vuran ve Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimin yetki isteyeceği olağanüstü genel kurul bugün yapılacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 10.30’da başlayacak toplantıda yönetim kurulu, özellikle çok tartışılan 11., 12. ve 13. maddeler için yetki isteyecek. 11.madde, kulübün taşınmazlarının satılması, kiraya verilmesi; 12.madde, kulüp arazileri üzerinde uzun vadeli kiralama; 13.madde ise kulüp şirketlerinin hisselerinin halka arz edilmesi veya satılması gibi kritik işlemlerde yönetim kuruluna geniş hareket alanı tanıyor. F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, kongre üyelerine seslenip, “Olağanüstü genel kurulda oylayacağımız gündem maddeleri yalnızca bugünü değil F.Bahçemizin önümüzdeki yıllardaki yol haritasını da belirleyecek. Yetkiler onaylanmazsa kulübümüzün hareket kabiliyeti ciddi biçimde kısıtlanacak. Sorumluluğun farkındayız. Söz veriyorum, camiamızın güvenini boşa çıkarmayacağız” dedi.

‘MÜFETTİŞ DEĞİLİM’

Eski F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugünkü genel kurul öncesi yaptığı açıklamada, “Ben müfettiş değilim, F.Bahçe’nin bir neferiyim. Benim arzum, F.Bahçe’nin mali durumunun tüm detaylarıyla F.Bahçe Spor Kulübü üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılması ve kamuoyunun aydınlatılması, kısacası F.Bahçe Spor Kulübü’nün her konuda şeffaf olmasıdır. Sürecin bundan sonraki işleyişi ve alınacak kararlar genel kurulumuzun takdirindedir” ifadelerini kullandı.