Başkan Saran ve yönetim, sadece futbola odaklanan Tedesco’ya güvendi: Doğru plan kazandırdı

FENERBAHÇE, Galatasaray’ı yenip Süper Kupa’yı kazanarak hem ezeli rakibine karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirdi hem de yapılan doğru planlamanın meyvelerini aldı. Mourinho’nu ayrılığı, olağanüstü seçimde Ali Koç döneminin bitmesiyle aslında çalkantılı bir sezon başlangıcı yapan Sarı-Lacivertliler, başkan Sadettin Saran’ın kritik kararlarıyla bugün bambaşka bir seviyeye geldi. Saran, Ali Koç döneminde takımın başına getirilmesine rağmen Tedesco’da ısrar etti. Oyuncularla bire bir ve toplu olarak görüşen Saran, Tedesco’nun takım üzerindeki etkisini görüp ona şans tanıdı.

Başlarda işler pek yolunda gitmemesine rağmen İtalyan hoca kendisine tanınan 3 maçlık kredide Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep’i yenerek takımı düzene soktu. Tedesco, Samsunspor maçından sonra İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadrı dışı bırakılmasını istedi, başkan Saran onayladı. Ardından Becao için aynı karar verildi.

TRANSFERLERDE ‘TAM İSABET’

Takım üzerindeki otoritesini artıran Tedesco, saha içindeki sorunları da birer birer çözdü. Sadece işine odaklanan ve futbol dışındaki konulara girmeyerek polemik yaratmayan genç çalıştırıcı, devre arası transfer dönemi için de hazırlığını iyi şekilde yaptı. İstediği oyuncu profilini yönetime aktaran Tedesco, hem Musaba’nın hem de Guendouzi’nin transferinde büyük rol oynadı. Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları deyim yerindeyse gece gündüz transfer çalışmalarını yürüttü. İki yıldızın transferi kısa sürede tamamlandı, Musaba ve Guendouzi gelir gelmez takma skor katkısı sağladı. Sık sık Samandıra’ya giden başkan Saran futbolculara “Aile olmanın” önemine vurgu yaptı. Takım içinde arkadaşlık üst seviyeye çıktı. Taraftarlardaki ve camiadaki birliktelik eskisine oranla daha güçlü şekilde sağlandı.