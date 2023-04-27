Başkan Tugay'dan Kasapoğlu'na Karşıyaka Stadı yanıtı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 13:24

Güncelleme: 27.04.2023 - 13:24

İzmir’de 7 yıl önce yıkılan ve yenisinin yapımı yılan hikâyesine dönen Karşıyaka Stadı ile ilgili Spor Bakanı ve AKP İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “"Maalesef belediyeler dahil olmak üzere engellerle karşılaştık yoksa stadın yapımı bitmişti şimdiye kadar. İzmir'de 3 stadın temeli aynı anda atıldı. Belediyelerin engellemesi, farklı kurumların engellemesi... Biz talep neyse bugüne kadar gereken adımlarımızı attık. Son süreçte yine Büyükşehir Belediyesiyle bir protokol imzaladık, devrettik. 'Hadi biz yapacağız' dediler ama 3 yıldır onun adımını da atmadılar” açıklamalarına Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan yanıt geldi.

“KASAPOĞLU YİNE İSTİSMAR ETMEYE UĞRAŞTI”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tugay, “Karşıyaka Stadı konusu siyasete malzeme edilmesin diye çok uğraştım. Bunu her ortamda dile getirdim. Bir sürü yanlış ve yalanın havada uçuştuğu, ama çözümün samimiyetle sağlanmadığı stat sorunumuz siyasi istismara uğramamalıydı. Ama sayın Kasapoğlu yine istismar etmeye uğraştı. Sayın Kasapoğlu Stadı 'İzmir Büyükşehir Belediyesine devrettik' demiş. Kendisinden rica etsem bu devir protokolünü büyükşehirin imzaladığı haliyle bizimle paylaşabilir mi? Olmayan bir şeyi nasıl paylaşacağını gerçekten çok merak ediyorum. Sayın bakanın açıklamaları tümüyle hatalı ve çarpıtılmış açıklamalar. Stadın yapımına senelerdir engel olup üstüne “gölge etmesinler biz belki yaparız” açıklaması büyük talihsizliktir" ifadelerini kullandı.