Başkandan olay açıklama: "Trabzonspor’u şampiyon yapmışlar zaten"
Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenilen Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Cevdet Akınal, çok konuşulacak bir hakem eleştirisinde bulundu.
Süper Lig lideri Trabzonspor, Gaziantep FK önünde aldığı 3-0'lık galibiyetle zirvede iyice rahatlarken hakem hataları geceye damgasını vurdu. Hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği kararlara Gaziantep cephesinden tepki geldi.
Haber Global’e konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, “Trabzonspor’u şampiyon yapmışlar zaten, resmen doğradı bizi. Tebrik ediyorum bu güzel yönetimi için. Dicko’nun pozisyonu kırmızı kart ve maçı değiştirebilecek bir pozisyondu. O pozisyon tüm futbol yorumcularından dinlenmeli. İlk yarıda çok sarı kart gösterdi” ifadelerini kullandı.
Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Akınal, "Kırmızı kart pozisyonunu herkes gördü, bütün Türkiye gördü ama hakem ve VAR görmedi. Allahından bulsun. Nihat Bey'i (Özdemir) arayıp konuşacağım. Zorumuza gidiyor" dedi.
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