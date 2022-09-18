Başkentte 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri başladı
Başkentte “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında çok sayıda bisikletsever, Ulus’taki İkinci Meclis binası önünden Başkent Millet Bahçesi’ne kadar bisiklet sürdü.
Yaya ve bisikletli ulaşımı teşvik etmek ve bu alanda farkındalık yaratmak için her yıl 16-22 Eylül’de birçok ülkede “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında dün Ankara’da “Bisikletli Hareket” etkinliği düzenlendi.
Ulus’taki İkinci Meclis binası önünde bir araya gelen ve aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı’nın da bulunduğu çok sayıda bisikletsever, Başkent Millet Bahçesi’ne kadar pedal çevirdi.
Parkurun ardından AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un da katılımıyla alanda kurulan stantlar ziyaret edildi.
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