Bisiklete binme bahanesiyle çocuğu taciz eden erkek tutuklandı
İstanbul'da, bisiklet süren kız çocuğunu, bisikletine binme bahanesiyle taciz ettiği iddia edilen şahsa çevredeki yurttaşlar müdahale etti. İhbarla gelen ekiplerce gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İstanbul'da, bisiklete binme bahanesiyle 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.
Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 12 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde, H.M.D. isimli şüpheli, bisiklet süren 8 yaşındaki E.H.K.'nin yanına geldi. Bisiklete binen şüpheli, çocuğu da binmesi için ikna etti. Şüphelinin bisiklet üzerinde kız çocuğunu taciz ettiğini fark edenler, müdahale etti.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE EDİP, İHBARDA BULUNDU
Şüpheliyi bisikletten kaldıran çevredekiler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi karakola götürdü. Yaşanan taciz anları ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M.D., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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