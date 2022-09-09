Başka çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda

09 Eylül 2022 Cuma, 17:55

Adana’da 9 yıl önce 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel’i beyin tümörü ameliyatının ardından kaybeden Kemal Yücel, kendisini sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık çalışmalarına adadı. Kısa sürece önce organ nakli sırası bekleyen bir kişiye karaciğerini de bağışlayan Yücel, başka anne ve babaların da evlat acısı çekmemesi için organ ve kök hücre bağışı konusuna dikkat çekmek adına bisikletiyle Türkiye turuna çıktı.

Bu kapsamda 25 ili gezen Kemal Yücel, Düzce’ye ulaştı. Bisiklet turunun amacını anlatan Yücel, “Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci arttırmak adına bisikletimle Türkiye turuna çıktım. Yaklaşık 60 gün sürecek olan bisiklet turumun bugünkü durağı Düzce oldu. 10 Ağustos’ta Adana’dan yola çıktım. Doğu ve Güneydoğu bölgelerini geçtikten sonra Karadeniz’e bağlandım. Karadeniz sahil yolu üzerinden de yola devam ettim. Bundan sonraki rotam Sakarya, Kocaeli, İstanbul’dan sonra Çanakkale’ye pedal çevirmeye devam edeceğim. Daha sonra Çanakkale’den Ege kıyılarına inerek tekrar Adana’da final yapacağım” dedi.