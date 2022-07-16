Basketbolcu Edona Thaqi, milli takım tercihini yaptı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:48

FIBA Avrupa Küçük Ülkeler Şampiyonasına katılan Kosova Kadın Milli Basketbol Takımı'ndan davet alan ABD'li sporcu Edona Thaqi, anne ve babasının ülkesini temsil etmenin gururunu yaşıyor.

Aslen Kosova'nın İpek şehrinden olan Thaqi, geçen hafta Kosova Kadın Milli Basketbol Takımı'na katılarak, bu kulvarda ülkesine bir ilki yaşattı.

ABD'nin Connecticut şehrinden gelen 24 yaşındaki basketbolcu, yaptığı açıklamada, Kosova milli takımını seçme serüveni, FIBA Avrupa Küçük Ülkeler Şampiyonası ve gelecekle ilgili hayallerini anlattı.

Yeteneğinin çocukluğunda keşfedildiğini ve 7 yaşından beri basketbol ile ilgilendiğini kaydeden 1.80 metre boyundaki Thaqi, ebeveynleri ve Amerikalı antrenörlerinin desteği olmadan başarılı olamayacağını belirtti.

Çocukluk yıllarında şehrinin takımında, ardından da medya alanında eğitim aldığı Fordham Üniversitesinde basketbol oynadığını anlatan Thaqi, 28 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Kesiminin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen FIBA Avrupa Küçük Ülkeler Şampiyonası'na katılmak üzere Kosova Milli Takımı'ndan davet aldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kosova Milli Takımı'na katıldı

FIBA kurallarına göre sadece bir yabancı basketbolcunun kadroya katılmasına izin verilirken, Kosova vatandaşlığı bulunmayan Edona Thaqi'nin takımda yer alması Kosova Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mümkün oldu.

ABD'de yaşadığı dönemde Kosova için oynayacağını hiç düşünmediğini aktaran Thaqi, "Ancak başantrenör Fidan Shatri beni davet ettiği andan itibaren ebeveynlerimin ülkesi için oynamak ve Kosova'nın renklerini savunmak bana çok iyi geldi. ABD'deki işimden dolayı gelip gelemeyeceğimi bilemiyordum ancak çalıştığım yerden bana bir ay izin verdiler. Bu benim için bir onur ve gelip oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

FIBA Avrupa Küçük Ülkeler Şampiyonası'nda bir galibiyet ve üç mağlubiyet alan Kosova Kadın Milli Basketbol Takımı'nın performansını değerlendiren Thaqi, bunu takım ruhu ve şans eksikliğine bağladı.

KOSOVALI GENÇ KIZLARA BASKETBOL ÖĞRETMEK İSTİYOR

Kosova'yı ilerleyen yıllarda daha başarılı bir şekilde temsil etmek isteyen Thaqi, genç kızlara basketbol öğreterek gelecekte de ülkesine katkıda bulunma planları olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki yıl yaz aylarında buraya gelerek çocuklar için bir kamp organize etme isteğim var. Çünkü gördüğüm kadarıyla yetenek var ancak şartlar yok. ABD'de sahip olduğum şartlardan dolayı mutluyum. Başardım çünkü kimsenin desteği olmadan başarmak zor. Bu yüzden ben de Kosova'ya yardımcı olmak ve burada basketbolun ilerlediğini görmek istiyorum."

Kosova, FIBA Avrupa Küçük Ülkeler Şampiyonası'nı Andorra'ya karşı galibiyet, Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Norveç'e karşı mağlubiyetle tamamladı. Geçen yıl Kosova bu turnuvada üçüncü sırayı alarak bronz madalya kazanmıştı.