Basketbolda tarihi an: İlk dört sayılık basket!

Filipinler'de Meralco Bolts'un Magnolia Hotshots ile karşılaştığı mücadelede ABD'li oyuncu Chris Banchero, basketbol tarihinin ilk dört sayılık basketini kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 21:15
Basketbolda tarihi an: İlk dört sayılık basket!
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Filipinler Basketbol Federasyonu, devrim niteliğinde bir karara imza atarak dört sayı çizgisi kuralını hayata geçirdi.

Basketbol tarihinin ilk dörtlük isabeti, Meralco Bolts forması giyen Chris Banchero'dan geldi.


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