Basketbolda tarihi an: İlk dört sayılık basket!
Filipinler'de Meralco Bolts'un Magnolia Hotshots ile karşılaştığı mücadelede ABD'li oyuncu Chris Banchero, basketbol tarihinin ilk dört sayılık basketini kaydetti.
Filipinler Basketbol Federasyonu, devrim niteliğinde bir karara imza atarak dört sayı çizgisi kuralını hayata geçirdi.
Basketbol tarihinin ilk dörtlük isabeti, Meralco Bolts forması giyen Chris Banchero'dan geldi.
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