'Futboldan uzaklaştırılsın' açıklaması yapılmıştı: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!

Yayınlanma: 18.08.2024 - 19:49

Güncelleme: 18.08.2024 - 19:49

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, kulüp televizyonunda Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kızılhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu yayın çok önemli çünkü hep yaşadığımız çok ciddi algılar başlamış durumda. Bizzat olaylara şahit bir kişi olarak yaşananları anlatmak istiyorum. Her şey çok iyi başlamıştı. Güzel bir deplasmandı. Hazır bir şekilde İzmir'e seyahatimizi yaptık. Maalesef maç günü yaşananlar akıl almaz. Önümüze düşen görüntüler bizi şoke etti. Nerede görülmüş bir takımın formasının yakılması! Kimdir bu insanlar. Yazık, günah! Hiç kimse mi yok etrafta!"

"Bir taraftarımızın meydanda forması üzerinden çıkarıldı. Ne bu! Gasp değil mi! Ne yapıyor orada emniyet güçleri. Bizim canımızı çok sıkan maç öncesi yaşananlar oldu."

"AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER VARDI"



"Çok merak ediyorum. Hem o formayı yakanları ve bu formayı çıkaranlara ne yapacaklar çok merak ediyorum. Yaptılarsa çok özür diliyorum. En büyük provokasyon bu!"

"Bütün taraftarlarımızın kimlik kontrolü, paso kontrolü, üst araması yapılıyor. Bunlar taraftar. Hepsini bir kere aramışsın, bir daha stadın önünde niye arıyorsun. Biz stada girdiğimizde maalesef taraftarımız hala stadın dışındaydı."

"Burada taraftarımıza yapılan olaylar bizleri şoke etmiştir. Akılalmaz görüntüler vardı. Biber gazı ile taraftarımıza orantısız güç uygulanmıştır."

"BİZ MAÇI İZLEYEMEDİK"

"Biber gazı ne demek! Ne oluyor? Bunun manası nedir? Madem girişlerde sıkıntılar var daha erken alırsınız taraftarı içeri. Türkiye'nin dört bir yanında deplasmana gidiyoruz. Bu sıkıntılar neden İzmir'de oluyor!"

"Bu statta şaşırdığım olaylardan biri de şu; biz maçı izleyemedik çünkü 5. dakikadan itibaren protokol tribünü koltukları kırıldı. Bakım mı yapılmadı bilmiyorum ama inşallah bir sonraki maça bunu düzeltirler ve diğer takımlar bunu yaşamaz."

"Hem localar tarafından hem de taraftarlar tarafından çok ciddi taciz ve kötü kelimelerle ilk yarıyı tamamladık. Hatta sayın başkanımız oradan sorumlu emniyet müdürüyle konuştu ve bu konuyu aktardı. O da 'İkinci yarıda bu sayıyı artırmamız gerekiyor ama maalesef yeterli sayıda emniyet gücünü buraya getirmedik' dedi. Telefonumuz da susmuyor, taraftarlar henüz içeri girememiş."

"Maç öncesi, ilk yarı, maç sonu ben şahsen Göztepeli yöneticileri görmedim. TFF yetkilileri vardı, sağ olsunlar hep bizimle birlikteydiler. Aşağıda yönetici olduğunu söyleyen bir şahıs başkanımız sahadayken provokasyonun en büyüğünü yaptı. Biz orada görüşmemizi yaptıktan sonra karşımıza çıktı. Onun dışında gördüğümüz bir Göztepeli yönetici görmedim."

"YÖNETİCİMİZ BİBER GAZI YEDİ"

"Ciddi algılar başlamış. 200-250 taraftarımızın hala stada giremediğini duyunca onların yanına gitmek üzere protokolden deplasman tribününe gitmek üzere yola çıktık. Biz 2-0 öndeyiz! Neden provoke edelim? Ne yapsaydık, oradan uçsa mıydık? Ancak bu şekilde gidebilirdik. Başka bir amacımız olsa 10 kişi giderdik. Neden sadece akreditasyonu olan gitmedi. Diğer yöneticilerimiz de üst tarafta sıkıntı yaşayan taraftarlar için üstten gitti. Bizim yöneticimiz Alper Alpoğlu biber gazı yedi dün. 15-20 dakika gözleri kapalı kaldı. Onlarca kişi dün biber gazı yedi. Neden biletli taraftar maça girmek istiyor! Niye? Geç kaldığınız için! Böyle bir şey olabilir mi?"

"Arkadan kahpece yapılan bir saldırı sonrası başkanımızla birlikte protokole çıkıp maçın kalanı seyrettik. Bundan sonrası gerçekten akılalmaz. O şahıs hakkında normalde hemen işlem yapılması lazım. Çünkü bizim stadımızda böyle yapılıyor bu! Spor şube bunu hemen alıp karakola götürür. Bu şahıs 50 dakika maçı izlemeye devam etti. Sanki ona hediye verirmiş gibi maçı izlemeye devam etti."

"KAHPECE FENERBAHÇE BAŞKANI'NA SALDIRACAKSIN AMA..."

"Görevli mi, çalışan mı bilmiyorum. Göztepe ve TFF'nin bunu paylaşması gerekiyor ama bunu dünyanın hiçbir yerinde açıklayamazsınız. Sen arkadan kahpece Fenerbahçe Başkanı'na saldıracaksın ama senin hakkında hiçbir şey yapılmayacak."

"Spor şubeyle de görüştük. Bize şahıs hakkında işlem yapıldığını söyledi. Gözümüzün içine baka baka bunu söyledi. Devlete karşı boynumuz kıldan ince. Orada spor şube müdürünün söylediklerine güvendik ama sonra o şahsın serbest bırakıldığını gördük."

"Spor şubeyle de ilgili, çalışanlarla da ilgili gerekli şikayetleri yapacağız."

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASINA YANIT

"Malum camianın yapmış olduğu açıklamayı ben de okudum. Buna yorum bile yapamıyorum. Fırsat ellerine geçtiğinde tekrar gündeme geldiler. Kendi stadyumundaki baskın yapar gibi girerek konusu... Bu açıklamayı Galatasaray Başkanı da görmüştür. Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek bu hadise yaşandığında stadyumda mıydı? Madem oradaydı bu yaşananlar olduğunda neden yanımıza gelmedi? Bence kendi işlerine baksınlar."

"Fenerbahçe forması meydanda yakılacak ama provokasyonu Fenerbahçe yaptı. Taraftarımız forması gasp edilecek ama provokasyonu Fenerbahçe yaptı. Akredite kart sahihi başkan ve bir yönetici taraftarımızın yanına gidecek provokasyonu biz yaptık. Bunun değerlendirmesini PFDK yapar. Biz de gerekli dönüşleri yaparız. Göztepe'nin açıklamasında 6222 ile bu konunun ne alakası var? Taraftarımıza sesleniyorum bu algılara gelmeyin."

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray, Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili şu şekilde bir açıklama yapmıştı:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, son dönemde yaptığımız uyarıların hepsi, bu ve benzeri olayların, yenileri yaşanmadan önüne geçilmesi içindi. Geçtiğimiz sezon Türk hakemlerini taraftarının önüne atarak 'gördüğünüz yerde ifşa edin' çağrısı yapanların, Trabzonspor'un stadında provokasyon gayretinde olanların ve maçımızdan sonra boş stadyumumuza kanunsuzca, baskın yapar gibi girerek Stat İşletme Direktörümüzü öldüresiye darp edenlerin, dün yaşanan olayların da içinde olması tesadüf değildir. O dönemde bahsi geçen hadiselere Türk futbolunun paydaşları yerinde tepki vermiş olsaydı, belki de üzücü olaylar bu noktaya gelmeyecekti.

"FUTBOLDAN UZAKLAŞTIRILSIN"

Geçtiğimiz sezon sahada FIFA kokartlı bir hakemimizi yumruklamaya kadar giden bu gerilim dolu futbol ikliminin sorumluları ve başta sosyal medyada olmak üzere şiddeti teşvik eden, destekleyen her kim olursa olsun, engellenmelidir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, sahalarda şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha belirtip, şiddete karışan tüm bireyleri Türk futbolundan uzaklaştırmak için hukuk başta olmak üzere tüm caydırıcı tedbirlerin vakit kaybetmeksizin devreye sokulması için çalışacağımızı Türk spor kamuoyuna duyururuz."