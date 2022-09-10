Basketbolseverler Türkiye - Fransa maçında Milli Takım'ı yalnız bırakmadı
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Berlin'de Fransa ile karşılaşan A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedez-Benz Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takımı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, tribünlerdeki yerlerini aldı.
Türk taraftarlar, tezahüratlarla A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculara destek verdi.
Fransız taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünlerde yer alarak, takımlarını destekledi.
SHANE LARKIN YOK
A Milli Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Shane Larkin, Fransa ile oynanan önemli karşılaşmada görev yapamadı.
Elinden sakatlanan ve ameliyat olması gereken yıldız basketbolcu, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
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