Basketbolseverler Türkiye - Fransa maçında Milli Takım'ı yalnız bırakmadı

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Berlin'de Fransa ile karşılaşan A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 13:17
Basketbolseverler Türkiye - Fransa maçında Milli Takım'ı yalnız bırakmadı
Abone Ol google-news

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedez-Benz Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takımı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, tribünlerdeki yerlerini aldı.

Türk taraftarlar, tezahüratlarla A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculara destek verdi.

Fransız taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünlerde yer alarak, takımlarını destekledi.

SHANE LARKIN YOK

A Milli Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Shane Larkin, Fransa ile oynanan önemli karşılaşmada görev yapamadı.

Elinden sakatlanan ve ameliyat olması gereken yıldız basketbolcu, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.


2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası a milli basketbol takımı fransa taraftar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler