Baskonia zorlu deplasmanda rahat kazandı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:14

Güncelleme: 02.12.2023 - 09:14

EuroLeague 11. hafta karşılaşmasında Baskonia deplasmanda konuk olduğu Valencia Basket'i 98-84 mağlup etti ve 6. galibiyetini aldı.

Baskonia'da, Markus Howard attığı 24 sayıyla galibiyette önemli bir pay sahibi oldu.