Baskonia zorlu deplasmanda rahat kazandı

EuroLeague karşılaşmasında Baskonia deplasmanda Valencia Basket'i 98-84 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:14
Baskonia zorlu deplasmanda rahat kazandı
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EuroLeague 11. hafta karşılaşmasında Baskonia deplasmanda konuk olduğu Valencia Basket'i 98-84 mağlup etti ve 6. galibiyetini aldı.

Baskonia'da, Markus Howard attığı 24 sayıyla galibiyette önemli bir pay sahibi oldu.


Baskonia Valencia Basket euroleague

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