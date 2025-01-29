Bayer Leverkusen, Emiliano Buendia'yı açıkladı

Bayer Leverkusen, Aston Villa'dan Emiliano Buendia'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Bayer Leverkusen, Emiliano Buendia'yı açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 21:33

Bayer Leverkusen, Martin Terrier'in uzun süreli sakatlığı sonrası hücum hattına takviye yaptı.

Alman ekibi, Aston Villa'dan Emiliano Buendia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Buendia, sezon sonuna kadar Bayer Leverkusen'de kiralık olarak forma giyecek.

Aston Villa'da bu sezon 20 maçta süre bulan Arjantinli futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı.


Etiketler: #Bayer Leverkusen #transfer #Emiliano Buendia
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