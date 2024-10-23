Bayer Leverkusen ile Brest yenişemedi!
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Brest 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Brest karşılaştı. Roudourou Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Leverkusen, 24. dakikada Florian Wirtz ile 1-0 öne geçti. Brest, 39. dakikada Pierre Melou ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı Brest, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı. Xabi Alonso'nun takımı Leverkusen de aynı puanı topladı.
Bir sonraki haftada Leverkusen, Liverpool deplasmanına gidecek. Brest ise Sparta Prag deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Bayer Leverkusen #Brest #Şampiyonlar Ligi
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