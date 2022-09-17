Bayer Leverkusen ile Werder Bremen puanları paylaştı!
Bundesliga 7. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen ile 1-1 berabere kaldı.
Bundesliga 7. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen ile karşılaştı.
BayArena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 57. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'dan geldi. Werder Bremen'in golünü ise Milos Veljkovic kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Werder Bremen puanını 9'a Leverkusen ise 5' çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Leverkusen ise Bayern Münih deplasmanına gidecek.
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