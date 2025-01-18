Bayer Leverkusen, kayıpsız devam ediyor!
Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı Bayer Leverkusen, 3-1'lik skorla kazandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada ve 62. dakikada penaltıdan Florian Wirtz ile 74. dakikada Patrik Schick attı. Konuk ekip Mönchengladbach'ın tek golü 90. dakikada Tim Kleindienst'tan geldi.
Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen, bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 8 maça yükseltti.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 41 puana yükseldi ve 45 puanlı lider Bayern Münih'i takibi sürdürdü. Mönchengladbach, 24 puanda kaldı.
Bayer Leverkusen, ligin gelecek haftasında Leipzig deplasmanına gidecek. Mönchengladbach, sahasında Bochum'u ağırlayacak.
Spor Haberleri
- Beşiktaş'tan Yüksel Yıldırım'a sert tepki!
- Arsenal'a büyük şok! Fark açılıyor...
- Bayer Leverkusen, kayıpsız devam ediyor!
- Esenler Erokspor, Adanaspor'u tek golle geçti
- Leganes, Atletico Madrid'in serisine son verdi!
- Felix Uduokhai: Hayal kırıklığı yaşıyoruz
- Youssef Ait Bennasser: Gurur duyuyoruz
- Jonas Svensson'dan Solskjaer açıklaması
- Dev maçta kazanan Juventus!
- Thomas Reis: Rakibimiz 11 kişiden fazlaydı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin açıklamaları sahaya nasıl yansıdı?
- Cinsel içerikli videolar çeken karı-koca tutuklandı
- PKK Suriye’nin Silahlı Kuvvetleri Oluyor
- İstanbul'da berber ücretlerine dev zam!
- CHP ne yapmalı?
- Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi
- Kılıçdaroğlu’ndan videolu mesaj
- Ölü ve yaralılar var!
- Erdoğan'dan Özel'in 'savaş ilanı' sözlerine yanıt
- Cem Yılmaz'ın yeni evi dudak uçuklattı!