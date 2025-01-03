Bayer Leverkusen'den forvet hattına Alejo Sarco takviyesi

Bayer Leverkusen, Velez forması giyen Alejo Sarco'yu transfer etti. Alejo Sarco yeni takımıyla 2029'a kadar sözleşme imzaladı.

Bayer Leverkusen'den forvet hattına Alejo Sarco takviyesi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:22

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, hücum hattını güçlendirdi. Bayer Leverkusen, Velez forması giyen Alejo Sarco'yu renklerine bağladı.

Alman ekibi, Arjantinli forvetle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladı.

Alejo Sarco, bu sezon Velez'de 14 karşılaşmada forma giydi ve 635 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki forvet bu müsabakalarda 6 gol attı ve 1 asist üretti.


Etiketler: #Bayer Leverkusen #Velez Sarsfield #Alejo Sarco

İlgili Haberler

Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz açıklaması!

Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz açıklaması!
Bayer Leverkusen, Patrik Schick ile coştu!

Bayer Leverkusen, Patrik Schick ile coştu!
Adı Leverkusen ile anılıyordu: Ünlü gazeteciden flaş Arda Güler iddiası!

Adı Leverkusen ile anılıyordu: Ünlü gazeteciden flaş Arda Güler iddiası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler