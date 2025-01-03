Bayer Leverkusen'den forvet hattına Alejo Sarco takviyesi
Bayer Leverkusen, Velez forması giyen Alejo Sarco'yu transfer etti. Alejo Sarco yeni takımıyla 2029'a kadar sözleşme imzaladı.
Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, hücum hattını güçlendirdi. Bayer Leverkusen, Velez forması giyen Alejo Sarco'yu renklerine bağladı.
Alman ekibi, Arjantinli forvetle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladı.
Alejo Sarco, bu sezon Velez'de 14 karşılaşmada forma giydi ve 635 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki forvet bu müsabakalarda 6 gol attı ve 1 asist üretti.
Etiketler: #Bayer Leverkusen #Velez Sarsfield #Alejo Sarco
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