Bayer Leverkusen'in şampiyonluğu için son üç puan!
Bayer Leverkusen, Union Berlin deplasmanında tek golle kazandı ve bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Bayern Münih ile puan farkını 16'ya çıkardı. Leverkusen, gelecek hafta kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Union Berlin ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 1-0 kazandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada Florian Wirtz penaltıdan attı.
Puanını 76'ya yükselten Bayer Leverkusen, bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Bayern Münih ile farkı 16 puana yükseltti. Leverkusen, gelecek hafta Werder Bremen'i mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu 5 hafta kala ilan edecek.
Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin ise son 5 haftada 3. kez yenildi ve 29 puanda kaldı. Union Berlin, gelecek hafta Augsburg ile deplasmanda karşılaşacak.
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