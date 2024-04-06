Bayer Leverkusen'in şampiyonluğu için son üç puan!

Bayer Leverkusen, Union Berlin deplasmanında tek golle kazandı ve bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Bayern Münih ile puan farkını 16'ya çıkardı. Leverkusen, gelecek hafta kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 19:26
Bayer Leverkusen'in şampiyonluğu için son üç puan!
Abone Ol google-news

Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Union Berlin ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 1-0 kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada Florian Wirtz penaltıdan attı.

Puanını 76'ya yükselten Bayer Leverkusen, bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Bayern Münih ile farkı 16 puana yükseltti. Leverkusen, gelecek hafta Werder Bremen'i mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu 5 hafta kala ilan edecek.

Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin ise son 5 haftada 3. kez yenildi ve 29 puanda kaldı. Union Berlin, gelecek hafta Augsburg ile deplasmanda karşılaşacak.


Union Berlin haberleri Bayer Leverkusen haberleri Bundesliga haberleri Almanya haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa sözleri: 'Böylesine komik ve ciddiyetsiz...'

Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa sözleri: 'Böylesine komik ve ciddiyetsiz...'
Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?
Fenerbahçe U19 ile çıkacağını açıklamıştı: İşte Süper Kupa'da yaşanabilecek tüm olasılıklar

Fenerbahçe U19 ile çıkacağını açıklamıştı: İşte Süper Kupa'da yaşanabilecek tüm olasılıklar
18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı

18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı
Canan Karatay'dan korkutucu açıklama! Bağışıklığınızı yok ediyor

Canan Karatay'dan korkutucu açıklama! Bağışıklığınızı yok ediyor
YSK açıkladı: Van için gerekçeli kararı açıkladı!

YSK açıkladı: Van için gerekçeli kararı açıkladı!
Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar

Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar
Tatlı yiyip tatlı konuşmaya son… Baklava fiyatları cep yakıyor!

Tatlı yiyip tatlı konuşmaya son… Baklava fiyatları cep yakıyor!