Bayern, Barcelona'nın genç yıldızı Adam Aznou'yu kadrosuna kattı
Bayern Münih, Barcelona'nın alt yaş kategorilerinde top koşturan genç yetenek Adam Aznou'yu kadrosuna kattı.
Bayern Münih, Barcelona altyapısından gelecek vadeden bir yeteneği kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada; İspanyol ekibinin alt yaş kategorilerinde forma giyen Adam Aznou kadrosuna kattı.
16 yaşındaki Fas asıllı İspanyol kanat oyuncusu artık Bayern Münih altyapısında forma giyecek.
Video Haberler
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
- Süpürgeyle hırsızları kovalayıp kaçırdı
- 15-20 vekile 'her şey değişir'
- Yakayı işte böyle ele verdi
- İzmir'de kocası tarafından bıçakla rehin alınan kadın ku
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
- Diyanet, fetvasını eleştirenleri böyle hedef aldı!
- Kılıçdaroğlu'nun açıklaması piyasayı hareketlendirdi
- Cumhur İttifakı'nın oy kaybı yüzde 15'i aştı!
- FETÖ’yü soruşturan FETÖ’den çıktı!
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
- Galatasaray, Fredrik Midtsjö için anlaştı
- Kadıköy'de Vladimir Putin sesleri!