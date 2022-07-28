Bayern, Barcelona'nın genç yıldızı Adam Aznou'yu kadrosuna kattı

Bayern Münih, Barcelona'nın alt yaş kategorilerinde top koşturan genç yetenek Adam Aznou'yu kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 18:51
Bayern, Barcelona'nın genç yıldızı Adam Aznou'yu kadrosuna kattı
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Bayern Münih, Barcelona altyapısından gelecek vadeden bir yeteneği kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; İspanyol ekibinin alt yaş kategorilerinde forma giyen Adam Aznou kadrosuna kattı.

16 yaşındaki Fas asıllı İspanyol kanat oyuncusu artık Bayern Münih altyapısında forma giyecek.


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