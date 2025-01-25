Bayern Münih, derbide ALBA Berlin'i farklı yendi
THY EuroLeague'in 23. haftasında Bayern Münih deplasmanda ALBA Berlin'i 99-84 mağlup etti.
Bayern Münih deplasmanda ALBA Berlin'i 99-84 yendi.
Bu sonuçla Bayern Münih, ligdeki 23. maçında 13. kez sahadan galip ayrıldı. Alman temsilcisi, gelecek hafta zorlu Zalgiris deplasmanında sahne alacak.
Ligdeki 23. maçında 20. yenilgisini alan ALBA Berlin ise Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak.
ALBA'da Will McDowell-White 18 sayı, 2 ribaunt, 2 asist; Yanni Wetzell 14 sayı, 1 ribaunt; Gabriele Procida 11 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.
Bayern'de ise Carsen Edwards 34 sayı, 5 ribaunt, 6 asist; Andreas Obst 21 sayı, 3 ribaunt, 2 asist; Niels Giffey 10 sayı, 2 ribaunt; Oscar da Silva 9 sayı, 5 ribaunt ile mücadele etti.
Etiketler: #Bayern Münih #ALBA Berlin #euroleague
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