Bayern Münih-Dortmund maçı öncesi terör alarmı!

Münih polisi, terör tehdidi ihbarı sonrası Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı öncesi güvenlik önlemlerini artırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 19:39
Bayern Münih-Dortmund maçı öncesi terör alarmı!
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Almanya'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanacak maç öncesi korkutan bir gelişme yaşandı.

DW News'te yer alan habere göre; dev maç öncesi terör saldırısı ihbarı yapıldı.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Münih polisi, terör tehdidi sonrası Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı öncesi güvenlik önlemlerini artırdı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İki dev takımın karşı karşıya geleceği mücadele 20.30'da başlayacak.


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