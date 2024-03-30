Bayern Münih-Dortmund maçı öncesi terör alarmı!

Yayınlanma: 30.03.2024 - 19:39

Güncelleme: 30.03.2024 - 19:39

Almanya'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanacak maç öncesi korkutan bir gelişme yaşandı.

DW News'te yer alan habere göre; dev maç öncesi terör saldırısı ihbarı yapıldı.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Münih polisi, terör tehdidi sonrası Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı öncesi güvenlik önlemlerini artırdı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İki dev takımın karşı karşıya geleceği mücadele 20.30'da başlayacak.