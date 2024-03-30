Bayern Münih-Dortmund maçı öncesi terör alarmı!
Münih polisi, terör tehdidi ihbarı sonrası Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı öncesi güvenlik önlemlerini artırdı.
Almanya'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanacak maç öncesi korkutan bir gelişme yaşandı.
DW News'te yer alan habere göre; dev maç öncesi terör saldırısı ihbarı yapıldı.
ÖNLEMLER ARTIRILDI
Münih polisi, terör tehdidi sonrası Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı öncesi güvenlik önlemlerini artırdı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
İki dev takımın karşı karşıya geleceği mücadele 20.30'da başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçim öncesi ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası!
- ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
- Erdoğan gelmeden kapattılar!
- Programdan sonra yaşananları anlattı!
- İmar planı durduruldu
- ABD basınından 'İmamoğlu' analizi
- Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı 'tiplemesi'
- Fenerbahçe'de Fred gelişmesi!
- 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'
- Dev derbide gülen taraf Beşiktaş!