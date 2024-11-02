Bayern Münih evinde rahat kazandı!
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında ağırladığı Union Berlin'i 3-0'lık skorla mağlup etti.
Almanya Bundesliga 9. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı Bayern Münih 3-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada Harry Kane ile 43. dakkada Kingsley Coman attı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde 23 puana yükseldi. Union Berlin, 15 puanda kaldı.
Bayern Münih, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı ağırlayacak. Vincent Kompany'nin ekibi ligde gelecek hafta ise St. Puali deplasmanına gidecek. Union Berlin, ligin bir sonraki haftasında sahasında Freiburg'u ağırlayacak.
Etiketler: #Bayern Münih #Almanya #Bundesliga #Union Berlin
Spor Haberleri
- Giovanni van Bronckhorst maç sonu şaşkınlığını gizleyeme
- Beşiktaş taraftarından Masuaku'ya tepki!
- Mert Günok: Açıklaması yok!
- Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!
- Lig tarihine geçti!
- Galatasaray, Karşıyaka'dan mutsuz dönüyor!
- 9 gollü müthiş maçta, Can Uzun attı Frankfurt şov yaptı!
- Bayern Münih evinde rahat kazandı!
- Melikgazi Kayseri, OGM Ormanspor'u geçti
- Galatasaray Daikin'den üst üste ikinci mağlubiyet
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 yaşındaki Şirin'i katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı
- Ünlü oyuncu gözaltında: Marketten 'zeytinyağı' çaldı
- Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok sert yanıt!
- Mitinge neden katılmadığını açıkladı
- Tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu
- İmamoğlu'na 'ahmak' dedi, davaya çağırdı
- Oy oranını en çok artıran parti hangisi?
- 'Fethullah Gülen hayatta olsaydı...'
- AKP'li Mustafa Varank ölümden döndü!
- Halk TV'den ayrılan Şirin Payzın'ın yeni adresi netleşti