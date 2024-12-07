Bayern Münih, Heidenheim'i şov yaparak geçti!
Bayern Münih, yüzde 82 topla oynama oranı yakaladığı maçta Heidenheim'i mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Almanya 1. Bundesliga'nın 13. haftasında Bayern Münih ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 4-2'lik skorla kazandı.
Bayern Münih, Dayot Upamecano'nun 18. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Heidenheim, 50. dakikada Mathias Honsak'ın golüyle eşitliği sağladı. Jamal Musiala, 56. dakikada Bayern Münih'i yeniden öne geçirdi. Leon Goretzka, 84'te farkı 2'ye çıkardı ancak Heidenheim, Niklas Dorsch ile 86'da yeniden maça ortak oldu.
Jamal Musiala, 90+1'de ikinci kez sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.
Mücadeleyi yüzde 82 topla oynama oranıyla bitiren Bayern Münih, bu sonuçla birlikte puanını 33'e çıkardı. Heidenheim ise üst üste 5. yenilgisini aldı ve 10 puanda kaldı.
Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Mainz'a konuk olacak. Heidenheim ise evinde oynayacağı Stuttgart maçıyla birlikte yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak.
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