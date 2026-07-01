Bayern Münih Ismael Saibari'yi kadrosuna kattı!

Bayern Münih, yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı.

Alman devi, PSV Eindhoven'da forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Ismael Saibari'nin transferini resmen açıkladı.

PSV TARİHİNE GEÇEN TRANSFER

PSV, 24 yaşındaki futbolcu için bonuslarla birlikte 55 milyon Euro'ya ulaşabilecek bir bonservis geliri elde edecek. Bu transfer, Hollanda ekibinin tarihindeki en yüksek satış olarak kayıtlara geçti.

Altı yıl önce KRC Genk'ten yalnızca 200 bin Euro karşılığında transfer edilen Saibari, PSV formasıyla çıktığı 142 resmi maçta 42 gol ve 29 asist üretti. Faslı yıldız, Eindhoven ekibiyle çok sayıda lig şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

DÜNYA KUPASI'NDA ÖNEMLİ PERFORMANS

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olan Saibari, son 32 turunda Hollanda'ya karşı penaltı atışlarında galibiyeti getiren gole imza attı.

Turnuvada şu ana kadar 3 gol kaydeden yıldız futbolcu, çeyrek finalde Kanada karşısında takımının en büyük kozlarından biri olacak.