Bayern Münih, Leroy Sane ile sözleşme uzatıyor!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 16:39

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:39

Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Leroy Sane sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Sky Sport muhabiri Florian Plattenberg'in haberine göre, Bayern Münih, sözleşme uzatmayı düşündüğü Sane ile anlaşmaya yakın. Alman futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesi, 2028'e kadar uzatılacak.

Bu sezon Bayern formasıyla 38 maça çıkan Alman yıldız, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.