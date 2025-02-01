Bayern Münih, ligde 4-3'le kazandı!
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Holstein Kiel'i 4-3'lük skorla mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, sahasında Holstein Kiel ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı Bayern Münih, 4-3'lük skorla kazandı.
Bayern Münih, 19. dakikada Jamal Musiala, 45+3 ve 46. dakikalarda Harry Kane ve 54. dakikada Serge Gnabry ile 4-0'ı buldu.
Holstein Kiel'de Finn-Dominik Porath 62. dakikada fileleri havalandırdı ve maçın skorunu 4-1'e getirdi. Konuk ekip 90. dakikada Steven Skrzybski ile durumu 4-2 yaptı. Holstein Kiel'de Skrzybski, 90+3'te bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde arka arkaya 6. galibiyetini elde etti ve 51 puana yükseldi. Holstein Kiel, 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Werder Bremen'i konuk edecek. Holstein Kiel, sahasında Bochum'u ağırlayacak.
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