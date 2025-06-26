Bayern Münih, Nick Woltemade'yi kadrosuna katıyor!

Almanya U21 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Nick Woltemade, Bayern Münih'in radarında.

Sky Sport'un özel haberine göre, Bayern bu hafta genç yıldızla sözlü olarak anlaşmaya vardı. Teknik direktör Vincent Kompany ve sportif direktörler Max Eberl ile Christoph Freund, yapılan video görüşmesinde Woltemade'yi ikna etti. Oyuncu, bu yaz Bayern'e transfer olmaya sıcak bakıyor.

Bayern, Woltemade'ye 2030'a kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşme teklif edecek. Kulüp yönetimi ve denetim kurulu transferi onayladı. Şimdi sıra Stuttgart ile resmi pazarlıklara geldi.

Woltemade'nin Stuttgart ile 2028'e kadar kontratı bulunuyor ve sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Stuttgart ise genç oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Resmi görüşmelerin ise U21 Avrupa Şampiyonası'nın ardından başlaması bekleniyor.



